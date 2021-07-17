США отправили Украине 2 миллиона доз вакцины Moderna

США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 производителя Moderna.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Партию отправили через международную программу обмена вакцинами COVAX. Эта поставка — часть обещания президента Джо Байдена поделиться дозами с другими странами через COVAX или напрямую.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что 2 миллиона доз прибудут из США 17—18 июля.
- 30 ноября 2020 года Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств.
- 10 июля Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов уколов показала 19 случаев заболеваний сердца.