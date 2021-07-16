Министр Ляшко: На выходных в Украину прибудут 2 млн доз вакцины Moderna

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что первая поставка вакцин от коронавируса компании Moderna прибудет в Украину уже на выходных 17—18 июля.
Об этом он рассказал в эфире «Сніданку з 1+1».
Министр отметил, что ему следует «поднапрячься», чтобы увеличить охват вакцинацией и выполнить обещание в 10 млн прививок за лето.
«Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваем — со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно», — пояснил Ляшко.
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