Міністр Ляшко: На вихідних до України прибудуть 2 млн доз вакцини Moderna

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що перша поставка вакцин від коронавірусу компанії Moderna буде до України вже на вихідних 17—18 липня.
Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».
Міністр зазначив, що йому варто «піднапружитися», щоб збільшити охоплення вакцинацією та виконати обіцянку в 10 мільйонів щеплень за літо.
«Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми нарощуємо — з наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня», — пояснив Ляшко.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.
- МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.
- В Україні з 1 липня почали тестувати COVID-сертифікати. Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя вже видає міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини. Для цього треба звернутись до сімейного лікаря.