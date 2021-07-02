В Минздраве анонсировали на июль поставки вакцины от Moderna

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июле Украина получит 2 миллиона доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Мы договорились с США — они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом», — отметил Ляшко.

По его словам, поставка вакцин состоится через инициативу COVAX. Соответствующие документы уже подписали.