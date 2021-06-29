Moderna заявила, что ее вакцина эффективна против варианта коронавируса «Дельта»

Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна против различных вариантов коронавируса, в том числе против штамма «Дельта».
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Moderna уверяет, что вакцина вырабатывает в организме человека нейтрализующие титры антител против всех штаммов. В случае с «Дельта» наблюдалось лишь «незначительное сокращение титров». Подобным образом вакцина проявляет себя и с другими индийскими вариантами, а также с «бразильским» штаммом.
Исполнительный директор компании Стефан Бансель подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию населения. Также он отметил, что в Индии, где был выявлен штамм «Дельта», 29 июня одобрили экстренное применение вакцины Moderna для людей старше 18 лет.
- В Украине штамм «Дельта» зафиксировали 23 июня. Его выявили у двух человек, которые вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала вариант «Дельта» более заразным. Этот штамм сейчас доминирует в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против штамма «Дельта».
- Глава Минздрава Ляшко уверяет, что вакцинированные украинцы защищены от штамма «Дельта».