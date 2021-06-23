Компания Moderna придумала название для своей вакцины от коронавируса — Spikevax

Американская компания Moderna придумала название для своей вакцины от коронавируса. Препарат будут называть Spikevax.
Об этом сообщается на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.
Ранее вакцина имела такое же название, как и компания, — Moderna. Однако разработчики вакцин сейчас активно переименовывают свои препараты, поскольку они производят не только их, но и многие другие лекарства.
В ЕС пока что сертифицированы вакцины четырех производителей. Вакцина от Pfizer называется Comirnaty, вакцина от AstraZeneca — Vaxzevria, а вакцина от компании Janssen, которая входит в корпорацию Johnson & Johnson, пока собственного названия не имеет.
- Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось. По данным двух систем мониторинга безопасности вакцин, после второй дозы Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца, подавляющее большинство случаев зафиксировали в течение недели после вакцинации. Система отчетности о побочных эффектах вакцин США (VAERS) зарегистрировала 283 случая воспаления сердца у юношей в возрасте от 16 до 24 лет, хотя ожидалось, что таких случаев будет от 10 до 102.
- В конце мая компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.