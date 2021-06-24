Глава Минздрава Ляшко: Вакцинированные украинцы защищены от штамма коронавируса «Дельта»

Вакцинированные от коронавируса украинцы защищены от штамма «Дельта». Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами об этом штамме. Трансляцию вел телеканал «Украина 24».
«Терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, но есть определенные продвижения. Я думаю, что где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. По исследованиям, которые мы сегодня имеем по вакцинам, 93% того, что у вакцинированных этот вирус не «убегает» от иммунного ответа. Все вакцинированные люди защищены», — заявил Ляшко.
Министр отметил, что у вакцинированного человека нет среднего или тяжелого течения болезни. Вакцинация облегчает этот процесс. Как известно, штамм коронавируса «Дельта» чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против штамма «Дельта».