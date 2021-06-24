Глава МОЗ Ляшко: Провакциновані українці захищені від штаму коронавірусу «Дельта»

Провакциновані від коронавірусу українці захищені від штаму «Дельта». Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами про цей штам. Трансляцію вів телеканал «Україна 24».

«Тієї терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, що десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. За дослідженнями, які ми сьогодні маємо по вакцинах, 93% того, що у вакцинованих цей вірус не втікає від імунної відповіді. Усі провакциновані люди захищені», — заявив Ляшко.