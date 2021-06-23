РНБО назвала сім країн, з яких до України може потрапити штам «Дельта»

За визначенням РНБО, небезпечний штам коронавірусу «Дельта» може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини. Саме там нині спостерігається циркуляція мутованого штаму.

Про це інформує Апарат РНБО.

«Зокрема, може йтися про такі країни як Індія, Великобританія, Португалія та Російська Федерація, а також Польща, Румунія та Словаччина, де спостерігається циркуляція цього штаму. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах», — йдеться у повідомленні.

На нараді також підняли питання про можливість введення додаткових карантинних обмежень та удосконалення вітчизняних протоколів лікування. Однак жодних посилених обмежень для українців поки не анонсували.

Однак з 25 червня 2021 року громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на коронавірус.