Moderna заявила, що її вакцина ефективна проти варіанту коронавірусу «Дельта»

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна проти різних варіантів коронавірусу, зокрема й проти штаму «Дельта».

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Moderna запевняє, що вакцина виробляє в організмі людини нейтралізуюючі титри антитіл проти всіх штамів. У випадку з «Дельта» спостерігалося лише «незначне скорочення титрів». Подібним чином вакцина проявляє себе і з іншими індійськими варіантами, а також із «бразильським» штамом.

Виконавчий директор компанії Стефан Бансель підкреслив, що важливо продовжувати вакцинацію населення. Також він зазначив, що в Індії, де був виявлений варіант «Дельта», 29 червня схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для людей у віці від 18 років.