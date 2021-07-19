Премьер Шмыгаль: На этой неделе в Украине запускают пятый этап вакцинации — будут прививать всех желающих

В Украине уже на этой неделе развернут пятый, последний этап вакцинации от коронавируса — есть достаточное количество препарата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента в понедельник, 19 июля.
«Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы», — отметил глава правительства.
Национальный план вакцинации от состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска — в общем это примерно 19 миллионов человек.
Кроме этого, на совещании министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил из-за штамма «Дельта», чтобы все вакцинированные, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Детей до 18 лет от этого увольнять.
По состоянию на 19 июля в Украине сделали 4 098 648 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 2 66 7521 человек, обе — 1 431 127. В Министерстве здравоохранения заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса, обязательно получат и вторую. Там объяснили, где и как это сделать.
- По данным ВОЗ, вариант «Дельта» коронавируса, который впервые выявили в Индии, становится доминирующим в мире штаммом. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. Такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже выдает международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса — его можно получить у семейного врача.