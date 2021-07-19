Премьер Шмыгаль: На этой неделе в Украине запускают пятый этап вакцинации — будут прививать всех желающих

В Украине уже на этой неделе развернут пятый, последний этап вакцинации от коронавируса — есть достаточное количество препарата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента в понедельник, 19 июля.

«Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы», — отметил глава правительства.

Национальный план вакцинации от состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска — в общем это примерно 19 миллионов человек.