В Минздраве объяснили, как и где записаться на получение второй дозы вакцины

В Министерстве здравоохранения заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса, обязательно получат и вторую. Там объяснили, где и как это сделать.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
В ведомстве подчеркнули, что все, кто получил первую дозу, вносятся в единую базу. Для получения второй дозы людей пригласят по телефону.
Те, кто вакцинировались в пунктах прививок, получат вторую дозу там же. Если же вакцинировались в центре массовой вакцинации — там же будут колоть и вторую дозу.
В Минздраве отдельно рассказали, что делать, если на вторую дозу не записали. Для этого следует обратиться в пункт вакцинации или к семейному врачу.
- Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
- С 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку по телефону или сообщением, так и всех желающих, кто еще не получил приглашение, но есть в листе ожидания, а также в порядке живой очереди. Приоритет во всех случаях предоставляется пожилым людям.