У МОЗ пояснили, як і де записатися на отримання другої дози вакцини

У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що всі, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, обов’язково отримають і другу. Там пояснили, де і як це зробити.
Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.
У відомстві підкреслили, що всі, хто отримав першу дозу, вносяться до єдиної бази. Для отримання другої дози таких людей запросять телефоном.
Ті, хто вакцинувалися у пунктах щеплення, отримають другу дозу там же. Якщо ж вакцинувалися у центрі масової вакцинації — там же будуть колоти і другу дозу.
У МОЗ окремо розповіли, що робити, якщо на другу дозу не записали. Для цього варто звернутися до пункту вакцинації або сімейного лікаря.
- Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.
- Із 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефоном чи повідомленням, так і всіх охочих, хто ще не отримав запрошення, але є в листі очікування, а також у порядку живої черги. Пріоритет у всіх випадках надається літнім людям.