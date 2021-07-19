Премʼєр Шмигаль: Цього тижня в Україні запускають пʼятий етап вакцинації — будуть щепити всіх охочих

В Україні вже цього тижня розгорнуть пʼятий, останній етап вакцинації від коронавірусу — є достатня кількість препарату. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента у понеділок, 19 липня.

«Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони», — зазначив очільник уряду.

Національний план вакцинації від складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику — загалом це приблизно 19 мільйонів людей.