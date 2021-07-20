МОЗ оголосив про початок пʼятого етапу вакцинації. Людей починають щеплювати препаратом Moderna

В Україні з середи, 21 липня, стартує пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення зможуть зробити всі охочі.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти ковіду. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як колектив, в якому працює понад 50 осіб», — сказав міністр.

Центри вакцинації і пункти щеплень продовжать приймати «живу чергу» і з сьогоднішнього дня в Україні починають щеплювати вакциною Moderna.

Ляшко звернувся до медиків і закликав їх використовувати флакон з вакциною повністю. За його словами, в інструкції зазначено, що в одному флаконі 13—15 доз, але на упаковці пишеться, що 15 доз. За словами міністра, шприци, які видані медикам, дозволяють набирати 15 доз.

Для запису на вакцинацію додаток «Дiя» більше не потрібен.

Міністр укотре закликав українців вакцинуватися і залучати до цього людей похилого віку.