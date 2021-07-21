В Україні за добу 655 нових хворих на коронавірус. Вакцинували 100 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 20 липня, зареєстрували 655 нових хворих на COVID-19, серед яких 37 дітей і 18 медиків.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, найбільше нових хворих в Києві (232), Одеській (59) та Харківській (41) областях.

За минулу добу в лікарні доставили 508 осіб. Одужали 577 українців, а померли — 13.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2,24 млн заражень (одужали майже 2,2 млн людей) і 52 769 смертей.

Вакцинували за вівторок 100 003 людини (першу дозу отримали 60 587, а другу — 39 416). З початку вакцинації повністю імунізовані 1 501 291 особа.