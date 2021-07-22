У Києві виявили шість нових випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта»

В Олександрівській лікарні Києва попереднім тестуванням зафіксували шість нових випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта».

Про це пише Департамент охорони здоров’я Києва у Facebook.

«В Олександрівській лікарні м. Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму «Дельта». Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України», — зазначили там.

За словами очільниці департаменту Валентини Гінзбург, вік хворих людей різний — від 21 до 73 років. Сам штам «Дельта» відрізняється більшою заразливістю та коротким інкубаційним періодом.