У Києві виявили шість нових випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта»

В Олександрівській лікарні Києва попереднім тестуванням зафіксували шість нових випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта».
Про це пише Департамент охорони здоров’я Києва у Facebook.
«В Олександрівській лікарні м. Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму «Дельта». Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України», — зазначили там.
За словами очільниці департаменту Валентини Гінзбург, вік хворих людей різний — від 21 до 73 років. Сам штам «Дельта» відрізняється більшою заразливістю та коротким інкубаційним періодом.
- Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.