ВООЗ: Штам коронавірусу «Дельта» циркулює у 111 країнах

Мутований штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, циркулює щонайменше у 111 країнах і територіях. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя. Штам «Альфа», який походить з Великої Британії, зафіксували у 178 країнах та територіях, а варіант «Бета» з Південної Африки — у 123 країнах. Водночас бразильський штам «Гамма» виявили тільки у 75 країнах.

За останній тиждень (з 5 до 11 липня) спостерігалося збільшення кількості нових випадків коронавірусу у світі на 10%, як порівняти з попереднім тижнем. У середньому щодня повідомлялося про понад 400 тисяч випадків проти 370 тисяч за попередній тиждень. Кількість смертей збільшилася на 3% і сягнула 55 830 летальних випадків.