ВОЗ: Штамм коронавируса «Дельта» циркулирует в 111 странах

Мутировавший штамм коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии, циркулирует по меньшей мере в 111 странах и территориях.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Штамм «Альфа», который распространился из Великобритании, зафиксировали в 178 странах и территориях, а вариант «Бета» из Южной Африки — в 123 странах.

А вот бразильский штамм «Гамма» выявили только в 75 странах.