Кабмін продовжує карантин до 31 серпня, але обіцяє послабити обмеження

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, продовжують до 31 серпня.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 червня.

«Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня», — сказав він.

За словами Шмигаля, також знову будуть послаблені карантинні обмеження.