Кабмін продовжує карантин до 31 серпня, але обіцяє послабити обмеження

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, продовжують до 31 серпня.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 червня.
«Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня», — сказав він.
За словами Шмигаля, також знову будуть послаблені карантинні обмеження.
«Поки в нас «зелений» рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток «Вдома». Це дозволить оновити додаток», — додав прем’єр.
Окремо Шмигаль зазначив, що коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 відповідає рекомендованому ВООЗ рівню — 5%.
- 2 червня Кабмін ухвалив рішення пом’якшити карантин в Україні. Також змінили умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції. В МВС оприлюднили список документів, необхідних для в’їзду в Україну.
- З квітня добовий приріст хворих на коронавірус почав знижуватися, найнижчі показники зафіксували в червні. За минулу добу в Україні виявили 1 045 випадків коронавірусу.