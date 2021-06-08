В Україні розширили перелік документів для в’їзду в країну. Що потрібно для перетину кордону

В Україні у зв’язку з пом’якшенням карантину розширили перелік документів, які дозволяють перетнути кордон на час коронавірусних обмежень та не перебувати на самоізоляції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, щоб уникнути самоізоляції, громадянин України, іноземець чи особа без громадянства (зокрема власники посвідки на тимчасове проживання в Україні) повинен мати один із документів: