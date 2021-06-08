В Украине расширили перечень документов для въезда в страну. Что нужно для пересечения границы

В Украине в связи со смягчением карантина расширили перечень документов, которые позволяют пересечь границу на время коронавирусных ограничений и не находиться на самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так во избежание самоизоляции гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства (в том числе обладатели вида на жительство в Украине) должен иметь один из документов: