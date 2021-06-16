В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків коронавірусу. З них майже чверть — у Києві

В Україні за минулу добу, 15 червня, виявили 1 045 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них — 46 дітей та 23 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків зареєстрували у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.