В Украине за сутки выявили 1 045 новых случаев коронавируса. Из них почти четверть — в Киеве

В Украине за прошлые сутки, 15 июня, выявили 1 045 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 46 детей и 23 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев зарегистрировали в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.