В Украине за сутки от коронавируса выздоровели более 5 500 человек. Новых случаев — 1 014

В Украине за понедельник 14 июня выявили 1 014 новых больных коронавирусом, выздоровели 5 511 украинцев, а умерли 77.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 401 человек. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в городе Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 224 992 человек, выздоровели 2 136 176, а умерли 51 769.
Что касается вакцинации, то за 14 июня сделали 50 057 прививок (одну дозу получили 28 100 человек, вторую — 21 957). Всего с начала кампании привито 1 768 556 украинцев, из них полностью иммунизированы — 260 755.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.