В Україні за добу від коронавірусу одужали понад 5 500 людей. Нових випадків — 1 014

В Україні за понеділок 14 червня виявили 1 014 нових хворих на коронавірус, одужали 5 511 українців, а померли 77.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Також за минулу добу шпиталізували 401 людину. Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у місті Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 224 992 людей, одужали 2 136 176, а померли 51 769.
Що стосується вакцинації, то за 14 червня зробили 50 057 щеплень (одну дозу отримали 28 100 людей, другу — 21 957). Загалом від початку кампанії щеплено 1 768 556 українців, з них повністю імунізовані — 260 755.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- 2 червня Кабмін ухвалив рішення пом’якшити карантин в Україні. Також змінили умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції. В МВС оприлюднили список документів, необхідних для в’їзду в Україну.