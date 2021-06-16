Кінотеатри, концерти та вистави. Уряд дозволив проводити масові заходи із повністю заповненими залами

Із середи, 16 червня, вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій» зоні — відтепер масові заходи можна проводити із заповненістю зали на 100%. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 16 червня.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

Масові заходи (культурні, розважальні, релігійні, рекламні тощо) проводити можна із повністю заповненими залами, без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати маски. Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту, який зробили не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються.