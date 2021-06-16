Кинотеатры, концерты и спектакли. Правительство разрешило проводить массовые мероприятия с полностью заполненными залами

Со среды, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — отныне массовые мероприятия можно проводить с заполненностью зала на 100%. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 июня.
Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в Facebook.
Массовые мероприятия (культурные, развлекательные, религиозные, рекламные и т.д.) проводить можно с полностью заполненными залами, без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать маски. Если же у всех присутствующих есть отрицательные результаты теста, который сделали не более чем за 72 часа, или документ о полном курсе вакцинации — ограничение выше не применяются.
Ткаченко отметил, что это путь для постепенного восстановления сферы и вывода ее из кризиса, а также призвал покупать билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры.
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