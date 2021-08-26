Китай впервые попросил ВОЗ официально исследовать происхождение коронавируса и указал возможным источником лабораторию в США

Китай впервые официально попросил Всемирную организацию здравоохранения провести расследование относительно возможного происхождения коронавируса из биолаборатории армии США Форт-Детрик и Университета Северной Каролины. Китайцы утверждают, что коронавирус создали в городе Фредерик, а затем произошла утечка.

Об этом сообщает Global Times.

Посланник Китая в отделении ООН в Женеве направил письмо Генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, в котором подтвердил последовательную позицию Китая и запросил прозрачное расследование с полным доступом к лаборатории Форт-Детрик и Университету Северной Каролины. К письму также прилагается еще одно письмо, которое подписали более 25 миллионов китайских пользователей сети — они также требуют провести расследование в лаборатории Форт-Детрик.

Это первый случай, когда Китай официально попросил ВОЗ по дипломатическим каналам провести расследование происхождения коронавируса.