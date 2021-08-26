Китай вперше попросив ВООЗ офіційно дослідити походження коронавірусу та вказав можливим джерелом лабораторію у США

Китай вперше офіційно попросив Всесвітню організацію охорони здоровʼя провести розслідування щодо можливого походження коронавірусу з біолабораторії армії США Форт-Детрік і Університету Північної Кароліни. Китайці стверджують, ніби коронавірус створили у місті Фредерік, а потім стався витік. Про це повідомляє Global Times. Посланник Китаю в відділенні ООН у Женеві направив лист Генеральному директору ВООЗ Тедросу Гебреєсусу, в якому підтвердив послідовну позицію Китаю і запросив прозоре розслідування з повним доступом до лабораторій Форт-Детрік і Університету Північної Кароліни. До листа також додається ще один лист, який підписали понад 25 мільйонів китайських користувачів мережі — вони також вимагають провести розслідування в лабораторії Форт-Детрік. Це перший випадок, коли Китай офіційно попросив ВООЗ по дипломатичних каналах провести розслідування щодо походження коронавірусу.

Форт Детрік — це центр біологічної військової діяльності США (USAMRIID). Базу створили у 1943 році для розробки бактеріологічної зброї та засобів захисту від неї. У Форт-Детрік знаходяться біомедичні лабораторії з вивчення небезпечних вірусних хвороб, таких як віспа і гарячка Ебола. Global Times пише, що Інститут USAMRIID працював з командою Ральфа Баріка з Університету Північної Кароліни і опублікував результати свого дослідження у звіті, який показує, що ще у 2003 році ці інститути вже мали розширені можливості для синтезу і модифікації коронавірусів, повʼязаних із SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — Тяжкий гострий респіраторний синдром).