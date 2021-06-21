У США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією в разі відмови співпрацювати над розслідуванням походження коронавірусу

Китай може опинитися в міжнародній ізоляції, якщо відмовиться співпрацювати над подальшим дослідженням походження коронавірусу.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News.
«Саме ця дипломатична робота — обʼєднання країн світу, надання політичного і дипломатичного тиску на Китай є основною частиною зусиль, яких ми докладаємо, щоб урешті поставити Китай перед жорстким вибором: або вони діятимуть відповідально і дозволять слідчим виконати реальну роботу зі зʼясування того, звідки це [COVID-19] взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародній спільноті», — сказав він.
На думку Саллівана, президент США Джо Байден під час саміту зміг умовити своїх колег, лідерів G7, чинити тиск на Китай, щоб забезпечити прозоре розслідування походження пандемії.
«Він домігся, щоб країни G7 одноголосно підтримали заяву, в якій вказано, що Китай повинен дозволити розслідування на його території», — додав радник Байдена.
- Президент США Джо Байден закликав розвідку подвоїти зусилля в розслідуванні причини виникнення коронавірусу і протягом 90 днів підготувати новий звіт.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.