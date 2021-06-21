В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае отказа сотрудничать над расследованием происхождения коронавируса

Китай может оказаться в международной изоляции, если откажется сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения коронавируса.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News.
«Именно эта дипломатическая работа — объединение стран мира, предоставление политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они будут действовать ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это [COVID-19] взялось, или они столкнутся с изоляцией в международном сообществе», — сказал он.
По мнению Салливана, президент США Джо Байден во время саммита смог уговорить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы обеспечить прозрачное расследование происхождения пандемии.
«Он добился, чтобы страны G7 единогласно поддержали заявление, в котором указано, что Китай должен разрешить расследование на его территории», — добавил советник Байдена.
- Президент США Джо Байден призвал разведку удвоить усилия в расследовании причины возникновения коронавируса и в течение 90 дней подготовить новый отчет.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.