Ученые Китая нашли у летучих мышей новые коронавирусы. Некоторые из них схожи с возбудителем COVID-19

Ученые Китая обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей, один из которых, возможно, генетически очень близок к SARS-CoV-2.
Об этом пишет CNN.
Специалисты Университета Шаньдуна собирали образцы у небольших лесных летучих мышей в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период с мая 2019 по ноябрь 2020 года. Всего удалось собрать 24 новых генома коронавируса. Четыре из них схожи с SARS-CoV-2.
По словам ученых, один из новых коронавирусов — вирусный образец под названием RpYN06, найденный в подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, это свидетельствует о том, что подобные нынешнему вирусы продолжают циркулировать среди летучих мышей.
- Президент США Джо Байден призвал разведку удвоить усилия в расследовании причины возникновения коронавируса и в течение 90 дней подготовить новый отчет.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.