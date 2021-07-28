В Киеве умер первый пациент с COVID-вариантом «Дельта»

В Киеве в Александровской больнице скончался пациент с вариантом коронавируса «Дельта».
Об этом со ссылкой на данные медицинского учреждения сообщили в эфире телеканала «Киев».
Отметим, в Александровской больнице у шести пациентов обнаружили вариант «Дельта», четверо из них приехали из России.
По мнению главврача Людмилы Антоненко, после крестного хода к 1033-летию крещения Киевской Руси будет вспышка заболеваемости.
«Я думаю, что будет очень большой подъем заболеваемости. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что из протестированных больных, которые приехали из России, все положительные с «Дельтой». Поэтому если мы наблюдаем такой ход, я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — заявила она.
Также в больнице отметили, что этот вариант коронавируса протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всего в Украине с начала пандемии выявили 2 250 061 случай коронавируса, 52 891 человек умер, выздоровели 2 185 339 украинцев. За 27 июля зарегистрировали 717 новых случаев.