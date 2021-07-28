В Киеве умер первый пациент с COVID-вариантом «Дельта»

В Киеве в Александровской больнице скончался пациент с вариантом коронавируса «Дельта».

Об этом со ссылкой на данные медицинского учреждения сообщили в эфире телеканала «Киев».

Отметим, в Александровской больнице у шести пациентов обнаружили вариант «Дельта», четверо из них приехали из России.

По мнению главврача Людмилы Антоненко, после крестного хода к 1033-летию крещения Киевской Руси будет вспышка заболеваемости.

«Я думаю, что будет очень большой подъем заболеваемости. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что из протестированных больных, которые приехали из России, все положительные с «Дельтой». Поэтому если мы наблюдаем такой ход, я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — заявила она.