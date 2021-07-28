У Києві помер перший пацієнт із COVID-варіантом «Дельта»

У Києві в Олександрівській лікарні помер пацієнт із варіантом коронавірусу «Дельта».

Про це з посиланням на дані медичного закладу повідомили в ефірі телеканалу «Київ».

Зазначимо, в Олександрівській лікарні у шести пацієнтів виявили варіант «Дельта», четверо з них приїхали з Росії.

На думку головного лікаря Людмили Антоненко, після хресного ходу до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі буде спалах захворюваності.

«Я думаю, що буде дуже великий підйом захворюваності. Тому я хочу ще раз наголосити, що з хворих тестованих, які приїхали із Росії, усі позитивні на «Дельту». Тому якщо ми спостерігаємо таку ходу, я думаю, що буде великий підйом захворюваності», — заявила вона.