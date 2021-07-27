У хресній ході УПЦ МП з нагоди Хрещення Русі взяли участь 55 тисяч людей

У столиці хресна хода вірян завершилася без порушень громадського порядку, в релігійному заході взяли участь понад 55 тисяч громадян.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

«Станом на 16:30 заплановані масові заходи завершено без порушень громадського порядку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок у столиці відбулася хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1033-річчя Хрещення Київської Русі. Для забезпечення громадської безпеки та порядку під час релігійних заходів залучалися всі підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС і додані сили з інших областей.

Православна церква України також оголошувала про відзначення річниці Хрещення Русі, але, як і минулого року, від хресної ходи там відмовилися.