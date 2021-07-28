В Україні за добу вакцинували понад 140 тисяч людей

Від початку вакцинальної кампанії прищепили 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, обидві 1 817 211.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило в середу, 28 липня.

В Україні за добу 27 липня вакцинували від коронавірусу 143 328 людей. Першу дозу отримали 86 952 людини, другу — 56 376.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, то 27 липня виявили 717 нових випадків. Найбільше — у Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях. Також за минулу добу шпиталізували 507 людей, померли 15, а одужали 459.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 2 250 061 випадок коронавірусу, померла 52 891 людина, одужали 2 185 339 українців.