В Украине за сутки вакцинировали более 140 тысяч человек

В Украине за сутки 27 июля вакцинировали от коронавируса 143 328 человек. Первую дозу получили 86 952 человека, вторую — 56 376.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило в среду, 28 июля.
С начала вакцинальной кампании привили 3 264 715 человек, из них получили одну дозу — 3 264 713 человек, обе — 1 817 211.
Напомним, что суточный рекорд по количеству вакцинированных установили 23 июля — 152 675 человек.
Что касается количества больных коронавирусом, то 27 июля выявили 717 новых случаев. Больше всего — в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, умерли 15, выздоровели 459.
Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 250 061 случай коронавируса, умерли 52 891 человек, выздоровели 2 185 339.
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