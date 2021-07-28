В Украине за сутки вакцинировали более 140 тысяч человек

В Украине за сутки 27 июля вакцинировали от коронавируса 143 328 человек. Первую дозу получили 86 952 человека, вторую — 56 376.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в среду, 28 июля.

С начала вакцинальной кампании привили 3 264 715 человек, из них получили одну дозу — 3 264 713 человек, обе — 1 817 211.

Напомним, что суточный рекорд по количеству вакцинированных установили 23 июля — 152 675 человек.