Головний санлікар Кузін: Пандемія коронавірусу може тривати ще до 5 років

Пандемія коронавірусу у світі триватиме ще від двох до п’яти років.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC.
«Цього року це точно не закінчиться. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до пʼяти», — сказав він.
Кузін пояснив, що вірус швидко мутує, тому людство може щомісяця стикатися з новими штамами.
«Але й наука не стоїть на місці, зʼявляються нові вакцини. Це буде тривати, [...] поки не зʼявиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування», — додав головний санлікар.
Окремо він зазначив, що люди будуть змушені носити маски ще доволі довго — «можливо, до останніх днів подолання пандемії у світі».
«Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу», — пояснив Кузін.
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