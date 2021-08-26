Головний санлікар Кузін: Локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді

З огляду на темпи поширення коронавірусу, локдаун в Україні можуть запровадити вже у листопаді.

Про це в інтервʼю «BBC News Україна» розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді», — заявив Кузін. За його словами, якщо українці вакцинуватимуться та дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.