МОЗ допускає введення обов’язкової COVID-вакцинації в Україні

В Україні цілком ймовірно можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Його запитали, чи допускає він обов’язкову вакцинацію, на що міністр коротко відповів: «припускаю».

«Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих», — уточнив Ляшко.