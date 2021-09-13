Уряд змінив карантинні обмеження, запровадивши «жовтий» та «зелений» COVID-сертифікати

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набуде чинності через 7 днів з моменту публікації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.

У разі введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше ніж 80% працівників із «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

Водночас і обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, не будуть застосовуватися якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифікату.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, яка перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Міністерство охорони здоровʼя підкреслює, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.