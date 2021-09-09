В Україні запровадять «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації. Вони надаватимуть привілеї під час локдауну

В Україні планують ввести внутрішні «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу. Вони даватимуть привілеї для вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтервʼю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, яке оприлюднили 9 вересня.

«Зелений» видається після двох доз. «Жовтий» — після першої, але людина може користуватися тими ж самими послугами, відвідувати ресторани або спортзали.

Термін дії «жовтого» — час між щепленнями (21 чи 28 днів, залежно від вакцини). Скільки саме буде діяти «зелений» — поки невідомо, коли саме їх введуть, також невідомо. Деталі будуть пізніше.