В Україні запровадять «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації. Вони надаватимуть привілеї під час локдауну

В Україні планують ввести внутрішні «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу. Вони даватимуть привілеї для вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.
Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтервʼю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, яке оприлюднили 9 вересня.
«Зелений» видається після двох доз. «Жовтий» — після першої, але людина може користуватися тими ж самими послугами, відвідувати ресторани або спортзали.
Термін дії «жовтого» — час між щепленнями (21 чи 28 днів, залежно від вакцини). Скільки саме буде діяти «зелений» — поки невідомо, коли саме їх введуть, також невідомо. Деталі будуть пізніше.
Зазначимо, що зараз в Україні можна згенерувати COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат в Україні видається як паперовий, так і електронний — у додатку «Дія». Він доступний тільки після повної вакцинації двома дозами. Їх визнали у ЄС, тому з українським COVID-сертифікатом можна подорожувати до Європи.
- У серпні Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.
- В Україні за добу 8 вересня вперше з травня виявили понад 3,5 тисячі випадків COVID-19. МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.