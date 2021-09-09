В Украине введут «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации. Они будут давать привилегии во время локдауна

В Украине планируют ввести внутренние «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса. Они будут давать привилегии для вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.
Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, которое обнародовали 9 сентября.
«Зеленый» выдается после двух доз. «Желтый» — после первой, но человек может пользоваться теми же услугами, посещать рестораны или спортзалы.
Срок действия «желтого» — время между прививками (21 или 28 дней, в зависимости от вакцины). Сколько именно будет действовать «зеленый» — пока неизвестно, когда именно их введут, также неизвестно. Детали будут позже.
Отметим, что сейчас в Украине можно сгенерировать COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Он доступен только после полной вакцинации двумя дозами. Их признали в ЕС, поэтому с украинским COVID-сертификатом можно путешествовать в Европу.
- В августе Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
- В Украине за сутки 8 сентября впервые с мая выявили более 3,5 тысячи случаев COVID-19. Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.