В Украине введут «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации. Они будут давать привилегии во время локдауна

В Украине планируют ввести внутренние «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса. Они будут давать привилегии для вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, которое обнародовали 9 сентября.

«Зеленый» выдается после двух доз. «Желтый» — после первой, но человек может пользоваться теми же услугами, посещать рестораны или спортзалы.

Срок действия «желтого» — время между прививками (21 или 28 дней, в зависимости от вакцины). Сколько именно будет действовать «зеленый» — пока неизвестно, когда именно их введут, также неизвестно. Детали будут позже.