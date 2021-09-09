В Украине впервые с мая выявили более 3,5 тысячи случаев COVID-19

По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Последний раз более трех тысяч случаев фиксировали в конце мая 2021 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки медики госпитализировали 981 человека, 61 пациент умер из-за осложнений, вызванных болезнью. В то же время выздоровели 1 546 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 306 939 человек;

выздоровели 2 217 563 человека;

летальных исходов — 54 175.