Кабмин изменил карантинные ограничения, введя «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты

Кабинет министров принял изменения в постановление, которое устанавливает новые карантинные нормы для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате теста (действует 72 часа), или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
В случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.
Также не будут применяться ограничения желтого уровня эпидемопасности, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев, или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификата.
Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем заведения.
В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% сотрудников имеют «зеленый» COVID-сертификат.
Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), сотрудников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.
Если у человека, пересекающего границу Украины, есть «желтый» или «зеленый» сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.
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