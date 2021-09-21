С 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону карантина. Какие ограничения вводят

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.
Согласно постановлению Кабмина, всюду будут действовать следующие ограничения:
- запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест;
- за одним столиком в заведениях питания может сидеть не более четырех человек;
- кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей в расчете один человек на 10 кв. метров.
В то же время, ограничения «желтого» уровня эпидопасности не будут применяться, если все посетители и не менее 80% работников заведений будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.
Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников следует пользоваться международными свидетельствами, «желтыми» или «зелеными» внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 часа) ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.
Что касается образовательного процесса, то учебные заведения будут работать при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников хотя бы одной прививки. Смягчение этой нормы на заседании не рассматривали.
Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в «красную» зону могут попасть Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, впрочем, пока все находятся в «желтой зоне».
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.