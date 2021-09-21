В 22 областях превышен «допустимый» уровень заболеваемости COVID. В «красную» зону могут попасть 4 региона

По состоянию на 21 сентября «допустимый» уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины и в Киеве.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Некритический показатель заболеваемости — это 75 пациентов на 100 тысяч жителей, пока эта «норма» сохраняется только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Так, самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой (338 на 100 тысяч), Луганской (331), Тернопольской (221) и Одесской (162) областях. В столице — 157 больных 100 тысяч населения.

Кроме того, повышенный показатель динамики уровня госпитализаций наблюдается в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.