У 22 областях перевищений «допустимий» рівень захворюваності на COVID. До «червоної» зони можуть потрапити 4 регіони

Станом на 21 вересня «допустимий» рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях України та в місті Києві.
Відповідні дані розміщені на сайті Міністерства охорони здоровʼя.
Некритичний показник захворюваності — це 75 пацієнтів на 100 тисяч жителів, наразі ця «норма» зберігається тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Так, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (338 на 100 тисяч), Луганській (331), Тернопільській (221) та Одеській (162) областях. У столиці — 157 хворих на 100 тисяч населення.
Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій спостерігається у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.
Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко назвав чотири області в Україні, які близькі до потрапляння в «червону» зону епідемічної небезпеки: Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська.
Також Ляшко нагадав, що по всій Україні найближчим часом планують запровадити «жовтий» рівень карантину.
«Після цього на «зелений» рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли сім днів поспіль у нас індикатори будуть відповідати «зеленому» рівню. «Червоний» і «помаранчевий» рівні встановлюються для певних регіонів. Щоб було встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, область повинна декілька днів поспіль перевищувати один або два показники, які визначені в постанові Кабміну. Вони насамперед оцінюють систему охорони здоровʼя: кількість ліжок із киснем, які зайняті пацієнтами, кількість пацієнтів, які підключені до кисневої терапії», — сказав він.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.