У 22 областях перевищений «допустимий» рівень захворюваності на COVID. До «червоної» зони можуть потрапити 4 регіони

Станом на 21 вересня «допустимий» рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях України та в місті Києві.

Відповідні дані розміщені на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Некритичний показник захворюваності — це 75 пацієнтів на 100 тисяч жителів, наразі ця «норма» зберігається тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.

Так, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (338 на 100 тисяч), Луганській (331), Тернопільській (221) та Одеській (162) областях. У столиці — 157 хворих на 100 тисяч населення.

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій спостерігається у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.