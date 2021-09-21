З 23 вересня Україна перейде в «жовту» зону карантину. Які обмеження запроваджують

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє урядовий портал.

Згідно з постановою Кабміну, усюди діятимуть такі обмеження:

заборонено проводити масові заходи за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. метри або наповненістю залів понад дві третини місць;

за одним столиком у закладах харчування може сидіти не більше 4 осіб.

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів.

Водночас обмеження «жовтого» рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників закладів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год.) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.